Нефьодов очікує рішення щодо RAB-тарифів протягом двох-п'яти місяців.
Дивися повний текст RAB-тарифи дозволять державі більше заробити - Нефьодов.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 20:08
RAB-тарифи дозволять державі більше заробити - Нефьодов
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст RAB-тарифи дозволять державі більше заробити - Нефьодов.
Додано: Вів 27 бер, 2018 20:08
зачем вешать лапшу на уши украинцам? государство получит больше 1 раз при продаже активов, но из-за этой жадности населению в очередной раз повысят тарифы и то что олигархи потеряют при покупке пакетов акций облэнерго они в 10-кратном размере сдерут с населения...
Додано: Вів 27 бер, 2018 20:38
Які стимулюючі регулювання?Це чергова обдираловка населення.Наведіть порядок в державному секторі,а не продавайте за відкати з роздутими тарифами.
Додано: Вів 27 бер, 2018 21:05
Куда смотрит АМКУ? RAB-тариф - это "зашитый" механизм гарантированного возврата инвестору его вложений.
И правильно отметили выше - за счет потребителей. Если государство будет покупать э/э по завышенному тарифу у нового собственника по обязательству, принятому на этапе приватизации, это непременно вернется потребителю либо с инфляцией, либо прямым увеличением его тарифов на э/э.
Другого просто не дано!
Я, конечно, понимаю, что Нефьодов сегодня в этом кресле есть, завтра нет. Но нельзя же жить сегодняшним днем, изображая из себя прогрессивного реформатора
Додано: Сер 28 бер, 2018 00:35
Раб-тариф, звучит очень органично
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
Додано: Сер 28 бер, 2018 02:40
Каментирующие тут - как будто из СССР. Понимают максимум два слова из статьи и несут ахинею, не относящуюся к реальности, про "обдирают население"... Какой позор..
Додано: Сер 28 бер, 2018 07:06
Где информация как эти все тарифы коснутся простого человека ???? на сколько подорожает для людей электроэнергия ?
Додано: Сер 28 бер, 2018 07:21
Жаль, что молодые козлобородые "пакарители необитаемого Марса" считают себя единственными вчёными. Это у них наверное от постоянного употребляша клубешного абсента с ардбегом. Могли бы, хотя бы, Сергея Гуриева почитать-послушать. Этот уважаемый экономист утверждает, что до сих пор не разрешен конфликт на не незаконное обогащение нынешних Ылит путем приватизации гос.собственности в 90-е. По соотношению зарплат и стоимости - у нас самая дорогая электроэнергия в Европе.
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