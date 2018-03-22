RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
RAB-тарифи дозволять державі
більше заробити - Нефьодов

RAB-тарифи дозволять державі більше заробити - Нефьодов
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 08:45

  locustsucol написав:Каментирующие тут - как будто из СССР. Понимают максимум два слова из статьи и несут ахинею, не относящуюся к реальности, про "обдирают население"... Какой позор..

Тут же все дураки собрались, ждут когда просвещенные "эвропейцы" из схронов вещать по методичкам начнут, светом своим, так сказать озарят дорогу. Что-то не похожи ваши дружки у власти на просвещенных вольтерианцев. Ну если конечно они идут путем албанской мафии, то Европа уже наступила). А если кто не замечает Европы вокруг себя, например, в Кременчуге или Жмеренке, тот враг народа. Сильно напоминает сталинский режим, с которым по ночам во сне борюцся патрыоты.
Jack Reacher
 
Повідомлень: 828
З нами з: 24.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:15

Re: RAB-тарифи дозволять державі більше заробити - Нефьодов

Здесь хорошо разобрали:
http://racurs.ua/1861-elektroenergiya-t ... -bespredel
Нефедов трандит, мягко говоря.
В украинском языке есть отличное слово, которое его характеризует - невиглас.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
Повідомлень: 3441
З нами з: 06.08.10
Подякував: 842 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:56

Нашли кого слушать

Нефедов - марионетка олигархата, его прозоро, и решение по отпуску цен явное тому подтверждение

теперь он в энергетику полез
4e4ensxe
 
Повідомлень: 995
З нами з: 11.12.12
Подякував: 58 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нацполіція розкрила вдвічі більше організованих...
R2 » Сер 28 бер, 2018 08:09
0 21
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 бер, 2018 08:09
d_s_n
Органи місцевої влади завищують тарифи на тепло для...
R2 » Пон 26 бер, 2018 12:14
2 93
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 15:07
forumreader
Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж... 1, 2
R2 » Чет 22 бер, 2018 09:12
18 1004
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 бер, 2018 18:28
Ой+
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.