RAB-тарифи дозволять державі більше заробити - Нефьодов
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locustsucol написав:Каментирующие тут - как будто из СССР. Понимают максимум два слова из статьи и несут ахинею, не относящуюся к реальности, про "обдирают население"... Какой позор..
Тут же все дураки собрались, ждут когда просвещенные "эвропейцы" из схронов вещать по методичкам начнут, светом своим, так сказать озарят дорогу. Что-то не похожи ваши дружки у власти на просвещенных вольтерианцев. Ну если конечно они идут путем албанской мафии, то Европа уже наступила). А если кто не замечает Европы вокруг себя, например, в Кременчуге или Жмеренке, тот враг народа. Сильно напоминает сталинский режим, с которым по ночам во сне борюцся патрыоты.