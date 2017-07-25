Про це повідомив міністр енергетики Ігор Насалик.
Дивися повний текст Українські АЕС вже можуть повністю відмовитися від російських ТВЕЛ - Насалик.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 21:38
Українські АЕС вже можуть повністю відмовитися від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські АЕС вже можуть повністю відмовитися від російських ТВЕЛ - Насалик.
Додано: Вів 27 бер, 2018 21:38
84'000'000 кВт = 84'000 МВт = 84 Гвт
Электрическая мощность ВВЭР-1000 чуть меньше 1 ГВт.
О каких 3,5 блоках речь? Кто не в теме? Насалик, журнашлюха, перепечатавшая не читая и не думая, или оба?
В Европу через жony!
Додано: Сер 28 бер, 2018 02:51
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