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Українські АЕС вже можуть
повністю відмовитися від...

Українські АЕС вже можуть повністю відмовитися від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:38

Українські АЕС вже можуть повністю відмовитися від...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр енергетики Ігор Насалик.

Дивися повний текст Українські АЕС вже можуть повністю відмовитися від російських ТВЕЛ - Насалик.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:38

84'000'000 кВт = 84'000 МВт = 84 Гвт
Электрическая мощность ВВЭР-1000 чуть меньше 1 ГВт.
О каких 3,5 блоках речь? Кто не в теме? Насалик, журнашлюха, перепечатавшая не читая и не думая, или оба?
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summacut
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 02:51

  summacut написав:84'000'000 кВт = 84'000 МВт = 84 Гвт Электрическая мощность ВВЭР-1000 чуть меньше 1 ГВт. О каких 3,5 блоках речь? Кто не в теме? Насалик, журнашлюха, перепечатавшая не читая и не думая, или оба?

Это насалик своим ртом в эфире 112 канала сказал, есть видео ((
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 06:20

summacut за сутки похоже подразумевалось.
demmeister
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