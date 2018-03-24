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Україна вживає 12 захисних заходів відносно російського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 02:53
Пропонуємо до обговорення:
Зараз в Україні діють 12 захисних антидемпінгових заходів щодо регулювання цін на товари, які імпортують з Росії. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів після зустрічі з Комісаром ЄС.
Дивися повний текст Україна вживає 12 захисних заходів відносно російського імпорту, - Кубів
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Додано: Сер 28 бер, 2018 02:53
І це добре.
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