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Україна вживає 12 захисних
заходів відносно російського...

Україна вживає 12 захисних заходів відносно російського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 02:53

Україна вживає 12 захисних заходів відносно російського...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз в Україні діють 12 захисних антидемпінгових заходів щодо регулювання цін на товари, які імпортують з Росії. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів після зустрічі з Комісаром ЄС.

Дивися повний текст Україна вживає 12 захисних заходів відносно російського імпорту, - Кубів.
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 02:53

І це добре.
locustsucol
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