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Південноафриканська компанія готова поставляти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 бер, 2018 06:54
Пропонуємо до обговорення:
Південноафриканська оборонна Paramount Group пропонує Україні співпрацю в програмі імпортозаміщення в оборонно-промисловому комплексі (ОПК) і готова постачати лопаті несучого гвинта для українських бойових вертольотів Мі-24/Мі-17.
Дивися повний текст Південноафриканська компанія готова поставляти комплектуючі для українських Мі-24/Мі-17
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Додано: Сер 28 бер, 2018 06:54
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