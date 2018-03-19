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Нацполіція розкрила вдвічі
більше організованих...

Нацполіція розкрила вдвічі більше організованих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 08:09

Нацполіція розкрила вдвічі більше організованих...

Пропонуємо до обговорення:
Нацполіція розкрила вдвічі більше організованих злочинних груп у сфері економіки - вдвічі більше порівняно з минулим роком.

Дивися повний текст Нацполіція розкрила вдвічі більше організованих злочинних груп у сфері економіки.
R2
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