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МЗС закуповує обладнання
для виїзного оформлення...

МЗС закуповує обладнання для виїзного оформлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:05

МЗС закуповує обладнання для виїзного оформлення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба відомства.

Дивися повний текст МЗС закуповує обладнання для виїзного оформлення паспортів за кордоном.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:05

А оборудование для изготовления загранпаспортов "Полиграфическому комбинату "Украина" уже закупили? Уже 2 года прошло, а срочный паспорт оформить - 3 месяца ждать... Реформаторы ху..вы.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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