Про це повідомила прес-служба відомства.
Дивися повний текст МЗС закуповує обладнання для виїзного оформлення паспортів за кордоном.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 09:05
МЗС закуповує обладнання для виїзного оформлення...
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Дивися повний текст МЗС закуповує обладнання для виїзного оформлення паспортів за кордоном.
Додано: Сер 28 бер, 2018 09:05
А оборудование для изготовления загранпаспортов "Полиграфическому комбинату "Украина" уже закупили? Уже 2 года прошло, а срочный паспорт оформить - 3 месяца ждать... Реформаторы ху..вы.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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