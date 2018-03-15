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У Нацбанку готують великі
зміни на цінниках і в гаманцях

У Нацбанку готують великі зміни на цінниках і в гаманцях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:51

У Нацбанку готують великі зміни на цінниках і в гаманцях

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році почнуть карбувати гривневі п'ятаки і червінці.

Дивися повний текст У Нацбанку готують великі зміни на цінниках і в гаманцях.
R2
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Может сразу к купонам вернуться?
Инфляция же... она такая.
serg_vronsky
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бедная торговля.... что они делают... эвропейцы...
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:27

Обладателям кредиток как-то пофиг.
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