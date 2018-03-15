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У Нацбанку готують великі
зміни на цінниках і в гаманцях

У Нацбанку готують великі зміни на цінниках і в гаманцях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:51

У Нацбанку готують великі зміни на цінниках і в гаманцях

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році почнуть карбувати гривневі п'ятаки і червінці.

Дивися повний текст У Нацбанку готують великі зміни на цінниках і в гаманцях.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:51

Может сразу к купонам вернуться?
Инфляция же... она такая.
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:42

бедная торговля.... что они делают... эвропейцы...
yil56
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:27

Обладателям кредиток как-то пофиг.
avk
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:39

интересно как будут округлять украинские торгаши - что-то мне подсказывает что в большую сторону... недавно был в россии и делал покупки в сети магнит - при расчёте на кассе они все копейки в чеке отбрасываю, так что покупатели даже имеют небольшой профит...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:15

  Тракторист написав:недавно был в россии и делал покупки в сети магнит - при расчёте на кассе они все копейки в чеке отбрасываю, так что покупатели даже имеют небольшой профит...

о каком профите речь, если ценник - это суть профит продавца, а копейки от него лишь частично влияют на этот профит, а то и вовсе только создают видимость ради лояльности покупателя...

помню как перед запуском акции мегаскидок 20% все утро в магазине печатали ценники с суммами +25% :mrgreen:

современный маркетинг так устроен, что любые акции, скидки и прочие "покупательские профиты" на деле остаются минимизацией потерь семейного бюджета - не больше
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:38

Re: У Нацбанку готують великі зміни на цінниках і в гаманцях

  serg_vronsky написав:Может сразу к купонам вернуться?
Инфляция же... она такая.

дада, +-5 копеек округлили, опа, инфляция всех настигла.
ерунду не пишите.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:54

  Тракторист написав:интересно как будут округлять украинские торгаши - что-то мне подсказывает что в большую сторону... недавно был в россии и делал покупки в сети магнит - при расчёте на кассе они все копейки в чеке отбрасываю, так что покупатели даже имеют небольшой профит...

  Тракторист написав:интересно как будут округлять украинские торгаши - что-то мне подсказывает что в большую сторону... недавно был в россии и делал покупки в сети магнит - при расчёте на кассе они все копейки в чеке отбрасываю, так что покупатели даже имеют небольшой профит...

Это ж на какую сумму должен быть средний чек этих покупателей -- чтобы сумму в +-50 р-копеек (даже 99 р-копеек -- это что-то около 2-х центов) называть "профитом" -- пусть и "небольшим"?..
вы, кстати, уверены, что они копейки "отбрасывают" а не "записывают" на бонусную карту -- как то же Сильпо делает...
_hunter
 
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