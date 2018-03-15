У 2020 році почнуть карбувати гривневі п'ятаки і червінці.
Дивися повний текст У Нацбанку готують великі зміни на цінниках і в гаманцях.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 09:51
У Нацбанку готують великі зміни на цінниках і в гаманцях
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацбанку готують великі зміни на цінниках і в гаманцях.
Додано: Сер 28 бер, 2018 13:39
интересно как будут округлять украинские торгаши - что-то мне подсказывает что в большую сторону... недавно был в россии и делал покупки в сети магнит - при расчёте на кассе они все копейки в чеке отбрасываю, так что покупатели даже имеют небольшой профит...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:15
о каком профите речь, если ценник - это суть профит продавца, а копейки от него лишь частично влияют на этот профит, а то и вовсе только создают видимость ради лояльности покупателя...
помню как перед запуском акции мегаскидок 20% все утро в магазине печатали ценники с суммами +25%
современный маркетинг так устроен, что любые акции, скидки и прочие "покупательские профиты" на деле остаются минимизацией потерь семейного бюджета - не больше
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:38
Re: У Нацбанку готують великі зміни на цінниках і в гаманцях
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:54
Это ж на какую сумму должен быть средний чек этих покупателей -- чтобы сумму в +-50 р-копеек (даже 99 р-копеек -- это что-то около 2-х центов) называть "профитом" -- пусть и "небольшим"?..
вы, кстати, уверены, что они копейки "отбрасывают" а не "записывают" на бонусную карту -- как то же Сильпо делает...
Додано: Сер 28 бер, 2018 17:03
Каким местом вообще надо думать?Хотя бы 10 гривен бумажных оставили.Для платежных терминалов минимальная купюра теперь 20 гривен.Очень "удобно".А вообще,это африканский уровень.Во всех нормальных странах металлические монеты 1 и 2,остальные бумажные,и копейки есть.Кому-то просто нечем заняться.Готовимся к гиперинфляции,не иначе.Привет,Зимбабве!
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