У Нацбанку готують великі зміни на цінниках і в гаманцях

Додано: Сер 28 бер, 2018 13:39

интересно как будут округлять украинские торгаши - что-то мне подсказывает что в большую сторону... недавно был в россии и делал покупки в сети магнит - при расчёте на кассе они все копейки в чеке отбрасываю, так что покупатели даже имеют небольшой профит...

«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев