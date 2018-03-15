У Нацбанку готують великі зміни на цінниках і в гаманцях

Scotch написав:Каким местом вообще надо думать?Хотя бы 10 гривен бумажных оставили.Для платежных терминалов минимальная купюра теперь 20 гривен.Очень "удобно".А вообще,это африканский уровень.Во всех нормальных странах металлические монеты 1 и 2,остальные бумажные,и копейки есть.Кому-то просто нечем заняться.Готовимся к гиперинфляции,не иначе.Привет,Зимбабве!
Что за недалекие домыслы? Гривну с копейками ввели в 1996 году, уже вся инфляция отыграна, теперь номиналами нужно догонять. А 10 грн - это 33 евроцента - вообще ниочём. В ЕС ходят монеты 2 ЕВРО - это 60 грн.