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У Нацбанку готують великі
зміни на цінниках і в гаманцях

У Нацбанку готують великі зміни на цінниках і в гаманцях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 17:30

  Scotch написав:Каким местом вообще надо думать?Хотя бы 10 гривен бумажных оставили.Для платежных терминалов минимальная купюра теперь 20 гривен.Очень "удобно".А вообще,это африканский уровень.Во всех нормальных странах металлические монеты 1 и 2,остальные бумажные,и копейки есть.Кому-то просто нечем заняться.Готовимся к гиперинфляции,не иначе.Привет,Зимбабве! :evil:

Что за недалекие домыслы? Гривну с копейками ввели в 1996 году, уже вся инфляция отыграна, теперь номиналами нужно догонять. А 10 грн - это 33 евроцента - вообще ниочём. В ЕС ходят монеты 2 ЕВРО - это 60 грн.
BIGor
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