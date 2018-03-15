RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Нацбанку готують великі
зміни на цінниках і в гаманцях

У Нацбанку готують великі зміни на цінниках і в гаманцях
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 17:30

  Scotch написав:Каким местом вообще надо думать?Хотя бы 10 гривен бумажных оставили.Для платежных терминалов минимальная купюра теперь 20 гривен.Очень "удобно".А вообще,это африканский уровень.Во всех нормальных странах металлические монеты 1 и 2,остальные бумажные,и копейки есть.Кому-то просто нечем заняться.Готовимся к гиперинфляции,не иначе.Привет,Зимбабве! :evil:

Что за недалекие домыслы? Гривну с копейками ввели в 1996 году, уже вся инфляция отыграна, теперь номиналами нужно догонять. А 10 грн - это 33 евроцента - вообще ниочём. В ЕС ходят монеты 2 ЕВРО - это 60 грн.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2240
З нами з: 19.09.10
Подякував: 325 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:50

меня больше волнует вопрос дизайна этих гривно-монет (точнее размер). Если не собираются выводить из обращения нынешние монеты по 1 грн, то значит и далее они будут такого же размера. А по моим наблюдениям - большинство мелких купюр которые скапливаются в кошельке - это 1 и 2 грн.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
Повідомлень: 1740
З нами з: 06.01.16
Подякував: 3011 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:08

  _hunter написав:
  Тракторист написав:интересно как будут округлять украинские торгаши - что-то мне подсказывает что в большую сторону... недавно был в россии и делал покупки в сети магнит - при расчёте на кассе они все копейки в чеке отбрасываю, так что покупатели даже имеют небольшой профит...

Это ж на какую сумму должен быть средний чек этих покупателей -- чтобы сумму в +-50 р-копеек (даже 99 р-копеек -- это что-то около 2-х центов) называть "профитом" -- пусть и "небольшим"?..
вы, кстати, уверены, что они копейки "отбрасывают" а не "записывают" на бонусную карту -- как то же Сильпо делает...

да, уверен что именно отбрасываю - за 2 недели посетил супермаркет как минимум раз 6, так как он был ближайший к тому месту где я жил...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3365
З нами з: 06.08.08
Подякував: 179 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:54

а ценник с курсом НБУ будут округлять :))
Деньги
 
Повідомлень: 483
З нами з: 13.06.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Нацбанку вважають, що зростання трудової міграції...
R2 » Нед 25 бер, 2018 11:12
9 539
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 11:11
olegpm16
Мільйони у спадок: у Запоріжжі розповіли про великі доходи
R2 » Сер 21 бер, 2018 20:34
1 76
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 бер, 2018 20:34
Тракторист
Голова НБУ назвав ключові напрямки діяльності Нацбанку
R2 » Чет 15 бер, 2018 16:21
6 245
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 21:48
svetoch-10
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55030)
28.03.2018 21:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.