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У Нацбанку готують великі зміни на цінниках і в гаманцях
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Додано: Сер 28 бер, 2018 18:50
меня больше волнует вопрос дизайна этих гривно-монет (точнее размер). Если не собираются выводить из обращения нынешние монеты по 1 грн, то значит и далее они будут такого же размера. А по моим наблюдениям - большинство мелких купюр которые скапливаются в кошельке - это 1 и 2 грн.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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RomanTik
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Додано: Сер 28 бер, 2018 19:08
_hunter написав: Тракторист написав:
интересно как будут округлять украинские торгаши - что-то мне подсказывает что в большую сторону... недавно был в россии и делал покупки в сети магнит - при расчёте на кассе они все копейки в чеке отбрасываю, так что покупатели даже имеют небольшой профит...
Это ж на какую сумму должен быть средний чек этих покупателей -- чтобы сумму в +-50 р-копеек (даже 99 р-копеек -- это что-то около 2-х центов) называть "профитом" -- пусть и "небольшим"?..
вы, кстати, уверены, что они копейки "отбрасывают" а не "записывают" на бонусную карту -- как то же Сильпо делает...
да, уверен что именно отбрасываю - за 2 недели посетил супермаркет как минимум раз 6, так как он был ближайший к тому месту где я жил...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Тракторист
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Додано: Сер 28 бер, 2018 19:54
а ценник с курсом НБУ будут округлять :))
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Додано: Сер 28 бер, 2018 23:26
чому б не випустити монету у 1000 гривень замість куп'юри? Була б дієва боротьба із незаконним обігом готівки....?
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chieff
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Додано: Чет 29 бер, 2018 00:28
На потери вендинга от их телодвижений им н@срать.
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miroshnich007
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Додано: Чет 29 бер, 2018 01:08
Tamagoch написав: Тракторист написав:
недавно был в россии и делал покупки в сети магнит - при расчёте на кассе они все копейки в чеке отбрасываю, так что покупатели даже имеют небольшой профит...
о каком профите речь, если ценник - это суть профит продавца, а копейки от него лишь частично влияют на этот профит, а то и вовсе только создают видимость ради лояльности покупателя...
помню как перед запуском акции мегаскидок 20% все утро в магазине печатали ценники с суммами +25%
современный маркетинг так устроен, что любые акции, скидки и прочие "покупательские профиты" на деле остаются минимизацией потерь семейного бюджета - не больше
Ага. Сегодня скидки на Али, к днюхе ихней. Магазин, в котором я как то покупал кабель к зарядке прислал сообщение, типа - заходи, у нас мегаскидки, покупай.
Не поленился и в архиве глянул, по чем покупал и сравнил с тем что есть сейчас, типа со скидкой 30%. Дешевле, ага, аж на 2 цента чем я брал в обычный день
Ну их, с такими мегаскидками
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EKO
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