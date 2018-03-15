У Нацбанку готують великі зміни на цінниках і в гаманцях
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Scotch написав:Каким местом вообще надо думать?Хотя бы 10 гривен бумажных оставили.Для платежных терминалов минимальная купюра теперь 20 гривен.Очень "удобно".А вообще,это африканский уровень.Во всех нормальных странах металлические монеты 1 и 2,остальные бумажные,и копейки есть.Кому-то просто нечем заняться.Готовимся к гиперинфляции,не иначе.Привет,Зимбабве!
Что за недалекие домыслы? Гривну с копейками ввели в 1996 году, уже вся инфляция отыграна, теперь номиналами нужно догонять. А 10 грн - это 33 евроцента - вообще ниочём. В ЕС ходят монеты 2 ЕВРО - это 60 грн.
меня больше волнует вопрос дизайна этих гривно-монет (точнее размер). Если не собираются выводить из обращения нынешние монеты по 1 грн, то значит и далее они будут такого же размера. А по моим наблюдениям - большинство мелких купюр которые скапливаются в кошельке - это 1 и 2 грн.
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Тракторист написав:интересно как будут округлять украинские торгаши - что-то мне подсказывает что в большую сторону... недавно был в россии и делал покупки в сети магнит - при расчёте на кассе они все копейки в чеке отбрасываю, так что покупатели даже имеют небольшой профит...
Это ж на какую сумму должен быть средний чек этих покупателей -- чтобы сумму в +-50 р-копеек (даже 99 р-копеек -- это что-то около 2-х центов) называть "профитом" -- пусть и "небольшим"?.. вы, кстати, уверены, что они копейки "отбрасывают" а не "записывают" на бонусную карту -- как то же Сильпо делает...
да, уверен что именно отбрасываю - за 2 недели посетил супермаркет как минимум раз 6, так как он был ближайший к тому месту где я жил...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист написав:недавно был в россии и делал покупки в сети магнит - при расчёте на кассе они все копейки в чеке отбрасываю, так что покупатели даже имеют небольшой профит...
о каком профите речь, если ценник - это суть профит продавца, а копейки от него лишь частично влияют на этот профит, а то и вовсе только создают видимость ради лояльности покупателя...
помню как перед запуском акции мегаскидок 20% все утро в магазине печатали ценники с суммами +25%
современный маркетинг так устроен, что любые акции, скидки и прочие "покупательские профиты" на деле остаются минимизацией потерь семейного бюджета - не больше
Ага. Сегодня скидки на Али, к днюхе ихней. Магазин, в котором я как то покупал кабель к зарядке прислал сообщение, типа - заходи, у нас мегаскидки, покупай. Не поленился и в архиве глянул, по чем покупал и сравнил с тем что есть сейчас, типа со скидкой 30%. Дешевле, ага, аж на 2 цента чем я брал в обычный день Ну их, с такими мегаскидками
Тракторист написав:интересно как будут округлять украинские торгаши - что-то мне подсказывает что в большую сторону... недавно был в россии и делал покупки в сети магнит - при расчёте на кассе они все копейки в чеке отбрасываю, так что покупатели даже имеют небольшой профит...
Это ж на какую сумму должен быть средний чек этих покупателей -- чтобы сумму в +-50 р-копеек (даже 99 р-копеек -- это что-то около 2-х центов) называть "профитом" -- пусть и "небольшим"?.. вы, кстати, уверены, что они копейки "отбрасывают" а не "записывают" на бонусную карту -- как то же Сильпо делает...
да, уверен что именно отбрасываю - за 2 недели посетил супермаркет как минимум раз 6, так как он был ближайший к тому месту где я жил...
А первую половину вопроса вы "тактично" "не заметили"?