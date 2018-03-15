У Нацбанку готують великі зміни на цінниках і в гаманцях
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_hunter написав:Это ж на какую сумму должен быть средний чек этих покупателей -- чтобы сумму в +-50 р-копеек (даже 99 р-копеек -- это что-то около 2-х центов) называть "профитом" -- пусть и "небольшим"?.. вы, кстати, уверены, что они копейки "отбрасывают" а не "записывают" на бонусную карту -- как то же Сильпо делает...
да, уверен что именно отбрасываю - за 2 недели посетил супермаркет как минимум раз 6, так как он был ближайший к тому месту где я жил...
А первую половину вопроса вы "тактично" "не заметили"?
если вы так настаиваете, то могу и на первую половину ответить, хотя ответ мне казался очевидным для умного человека: отбрасывание копеек при сумме чека 500-1000 руб. действительно не имеет никакого существенного значения, но для бедных российских пенсионеров, которые правда получают несколько больше чем украинские, скидка в 50-70 копеек при покупке хлебушка стоимостью 12-17 руб. оказывается приятным бонусом...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист написав:да, уверен что именно отбрасываю - за 2 недели посетил супермаркет как минимум раз 6, так как он был ближайший к тому месту где я жил...
А первую половину вопроса вы "тактично" "не заметили"?
если вы так настаиваете, то могу и на первую половину ответить, хотя ответ мне казался очевидным для умного человека: отбрасывание копеек при сумме чека 500-1000 руб. действительно не имеет никакого существенного значения, но для бедных российских пенсионеров, которые правда получают несколько больше чем украинские, скидка в 50-70 копеек при покупке хлебушка стоимостью 12-17 руб. оказывается приятным бонусом...
Я не зря про "средний чек" спрашивал... Но даже если "бедные российские пенсионеры" ходят в магазин за одной буханкой хлеба -- фиг с ними: двумя центами эта сумма быть не перестает. Как тут уже выше писали: магазин в убыток работать не будет -- то, что с одних товаров "срезали" 50 коп. значит только то, что к каким-то другим товарам их "пришили".
_hunter написав:двумя центами эта сумма быть не перестает
насчёт 2 центов спросите украинских пенсионеров получающих 50 долларов, для них ценность 2 центов с 2013 года возросла как минимум в 2 раза, так как тогда их пенсия была больше 100 долларов... как говорится в старой поговорке кто-то жалуется что жемчуг мелкий, а кто-то жалуется что супчик жидкий...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
_hunter написав:двумя центами эта сумма быть не перестает
насчёт 2 центов спросите украинских пенсионеров получающих 50 долларов, для них ценность 2 центов с 2013 года возросла как минимум в 2 раза, так как тогда их пенсия была больше 100 долларов... как говорится в старой поговорке кто-то жалуется что жемчуг мелкий, а кто-то жалуется что супчик жидкий...
Откуда 50? -- чуть меньше 100-ни, вроде. Более того: никто не запрещает покупать 2 буханки хлеба за раз -- "профит" сразу вырастет на цент. Более того: украинские пенсионеры будут ходить в Форы -- там все копейки "пишут" на карту. Так что ваши "страдания" по данному вопросу -- вообще не понятны.