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У Нацбанку готують великі
зміни на цінниках і в гаманцях

У Нацбанку готують великі зміни на цінниках і в гаманцях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:20

  _hunter написав:
  Тракторист написав:
  _hunter написав:Это ж на какую сумму должен быть средний чек этих покупателей -- чтобы сумму в +-50 р-копеек (даже 99 р-копеек -- это что-то около 2-х центов) называть "профитом" -- пусть и "небольшим"?..
вы, кстати, уверены, что они копейки "отбрасывают" а не "записывают" на бонусную карту -- как то же Сильпо делает...

да, уверен что именно отбрасываю - за 2 недели посетил супермаркет как минимум раз 6, так как он был ближайший к тому месту где я жил...

А первую половину вопроса вы "тактично" "не заметили"? :lol:

если вы так настаиваете, то могу и на первую половину ответить, хотя ответ мне казался очевидным для умного человека: отбрасывание копеек при сумме чека 500-1000 руб. действительно не имеет никакого существенного значения, но для бедных российских пенсионеров, которые правда получают несколько больше чем украинские, скидка в 50-70 копеек при покупке хлебушка стоимостью 12-17 руб. оказывается приятным бонусом...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:31

  Тракторист написав:
  _hunter написав:
  Тракторист написав:да, уверен что именно отбрасываю - за 2 недели посетил супермаркет как минимум раз 6, так как он был ближайший к тому месту где я жил...

А первую половину вопроса вы "тактично" "не заметили"? :lol:

если вы так настаиваете, то могу и на первую половину ответить, хотя ответ мне казался очевидным для умного человека: отбрасывание копеек при сумме чека 500-1000 руб. действительно не имеет никакого существенного значения, но для бедных российских пенсионеров, которые правда получают несколько больше чем украинские, скидка в 50-70 копеек при покупке хлебушка стоимостью 12-17 руб. оказывается приятным бонусом...

Я не зря про "средний чек" спрашивал... Но даже если "бедные российские пенсионеры" ходят в магазин за одной буханкой хлеба -- фиг с ними: двумя центами эта сумма быть не перестает.
Как тут уже выше писали: магазин в убыток работать не будет -- то, что с одних товаров "срезали" 50 коп. значит только то, что к каким-то другим товарам их "пришили".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:51

  _hunter написав:двумя центами эта сумма быть не перестает

насчёт 2 центов спросите украинских пенсионеров получающих 50 долларов, для них ценность 2 центов с 2013 года возросла как минимум в 2 раза, так как тогда их пенсия была больше 100 долларов... как говорится в старой поговорке кто-то жалуется что жемчуг мелкий, а кто-то жалуется что супчик жидкий...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:56

  Тракторист написав:
  _hunter написав:двумя центами эта сумма быть не перестает

насчёт 2 центов спросите украинских пенсионеров получающих 50 долларов, для них ценность 2 центов с 2013 года возросла как минимум в 2 раза, так как тогда их пенсия была больше 100 долларов... как говорится в старой поговорке кто-то жалуется что жемчуг мелкий, а кто-то жалуется что супчик жидкий...

Откуда 50? -- чуть меньше 100-ни, вроде. Более того: никто не запрещает покупать 2 буханки хлеба за раз -- "профит" сразу вырастет на цент.
Более того: украинские пенсионеры будут ходить в Форы -- там все копейки "пишут" на карту.
Так что ваши "страдания" по данному вопросу -- вообще не понятны.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:29

  _hunter написав:Откуда 50? -- чуть меньше 100-ни,

1452 гривны - это чуть больше 50 доларов, но меньше 50 евро...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:09

  Тракторист написав:
  _hunter написав:Откуда 50? -- чуть меньше 100-ни,

1452 гривны - это чуть больше 50 доларов, но меньше 50 евро...

Это минималка. Чтобы ее получать -- сильно "постараться" нужно было...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:45

  _hunter написав:
  Тракторист написав:
  _hunter написав:Откуда 50? -- чуть меньше 100-ни,

1452 гривны - это чуть больше 50 доларов, но меньше 50 евро...

Это минималка. Чтобы ее получать -- сильно "постараться" нужно было...

но эту минималку получает почти 1 млн. украинских пенсионеров, кстати вы эря думаете что только лентяи и бездельники получают минималку - среди них есть много людей с трудовым стажем 30 лет и более...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:19

  Тракторист написав:
  _hunter написав:
  Тракторист написав:1452 гривны - это чуть больше 50 доларов, но меньше 50 евро...

Это минималка. Чтобы ее получать -- сильно "постараться" нужно было...

но эту минималку получает почти 1 млн. украинских пенсионеров, кстати вы эря думаете что только лентяи и бездельники получают минималку - среди них есть много людей с трудовым стажем 30 лет и более...

30 лет человек на проходной просидел -- он кто? -- работяга и трудоголик? -- "трудовой стаж" -- это вообще бессмысленный параметр: работал человек всю жизнь на "минимальной" зарплате -- получая остальную часть "в конверте" -- а сейчас удивление: "а почему у меня пенсия -- тоже минималка?"...
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:31

  _hunter написав:
  Тракторист написав:
  _hunter написав:Это минималка. Чтобы ее получать -- сильно "постараться" нужно было...

но эту минималку получает почти 1 млн. украинских пенсионеров, кстати вы эря думаете что только лентяи и бездельники получают минималку - среди них есть много людей с трудовым стажем 30 лет и более...

30 лет человек на проходной просидел -- он кто? -- работяга и трудоголик? -- "трудовой стаж" -- это вообще бессмысленный параметр: работал человек всю жизнь на "минимальной" зарплате -- получая остальную часть "в конверте" -- а сейчас удивление: "а почему у меня пенсия -- тоже минималка?"...

вы опять пишите какой-то бред, так как в первую очередь проблема касается пожилых людей у которых основной трудовой стаж пришёлся на время до распада СССР. возможно вы не в курсе, но в союзе не было зарплат в конвертах, а это явление возникло как раз в самостийной Украине... кроме того вспомните что в течении нескольких лет правительство Украины нарушало закон и не индексировало пенсии на уровень инфляции, а если бы украинское правительство выполняло закон, то сейсас вообще не было бы пенсионеров с пенсией меньше 1600-1650 грн.
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:43

  Тракторист написав:
  _hunter написав:
  Тракторист написав:но эту минималку получает почти 1 млн. украинских пенсионеров, кстати вы эря думаете что только лентяи и бездельники получают минималку - среди них есть много людей с трудовым стажем 30 лет и более...

30 лет человек на проходной просидел -- он кто? -- работяга и трудоголик? -- "трудовой стаж" -- это вообще бессмысленный параметр: работал человек всю жизнь на "минимальной" зарплате -- получая остальную часть "в конверте" -- а сейчас удивление: "а почему у меня пенсия -- тоже минималка?"...

вы опять пишите какой-то бред, так как в первую очередь проблема касается пожилых людей у которых основной трудовой стаж пришёлся на время до распада СССР. возможно вы не в курсе, но в союзе не было зарплат в конвертах, а это явление возникло как раз в самостийной Украине... кроме того вспомните что в течении нескольких лет правительство Украины нарушало закон и не индексировало пенсии на уровень инфляции, а если бы украинское правительство выполняло закон, то сейсас вообще не было бы пенсионеров с пенсией меньше 1600-1650 грн.

Основной -- может и пришелся на совок, но после него -- как по-вашему они работали? -- так же "вбелую"?
Более того: пенсию по трудовому стажу совка -- правонаследник совка и должен -- деньги-то совок получал. Какие тут претензии к Украине -- вообще не понятно.
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