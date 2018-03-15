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У Нацбанку готують великі
зміни на цінниках і в гаманцях

У Нацбанку готують великі зміни на цінниках і в гаманцях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:11

  _hunter написав:Более того: пенсию по трудовому стажу совка -- правонаследник совка и должен -- деньги-то совок получал. Какие тут претензии к Украине -- вообще не понятно.


Ага, и все в Украине появилось 1 января 1992г - Черноморское пароходство, Одесский припортовый,Криворожсталь и еще туева куча объектов присвоенных кучмовскими птенцами по самой справедливой в мире "приватизации".
back in USSR
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:25

  _hunter написав:Более того: пенсию по трудовому стажу совка -- правонаследник совка и должен -- деньги-то совок получал. Какие тут претензии к Украине -- вообще не понятно.

откуда такая нелюбовь к людям? кроме того вероятно ваши родители или другие родственики тоже имели трудовой стаж до 1991 года - как вы думаете они согласятся с вашими утверждениями? думаю что вряд ли. кроме того стоит учесть тот факт, что большинство украинской инфраструктуры (тепловая и атомная энергетика, более 90% железных и автомобильных дорог, более 90% больших промышленных предприятий и т.д.) было создано во время СССР и теми людьми, которые сейчас получают минимальную пенсию, и эта инфраструктура обеспечивает полее 50% ВВП страны, а соответственно и большую часть современного украинского бюджета...

P.S. цивилизованное общество от нецивилизованного в первую очередь отличается своим отношением к пенсионерам, инвалидам и т.д.
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:55

  Тракторист написав:
  _hunter написав:Более того: пенсию по трудовому стажу совка -- правонаследник совка и должен -- деньги-то совок получал. Какие тут претензии к Украине -- вообще не понятно.

откуда такая нелюбовь к людям? кроме того вероятно ваши родители или другие родственики тоже имели трудовой стаж до 1991 года - как вы думаете они согласятся с вашими утверждениями? думаю что вряд ли. кроме того стоит учесть тот факт, что большинство украинской инфраструктуры (тепловая и атомная энергетика, более 90% железных и автомобильных дорог, более 90% больших промышленных предприятий и т.д.) было создано во время СССР и теми людьми, которые сейчас получают минимальную пенсию, и эта инфраструктура обеспечивает полее 50% ВВП страны, а соответственно и большую часть современного украинского бюджета...

P.S. цивилизованное общество от нецивилизованного в первую очередь отличается своим отношением к пенсионерам, инвалидам и т.д.

Штаты и Китай -- это какое общество? -- в первом пенсии накопительные, во втором -- их вообще нет.

И где вы "нелюбовь" увидели? -- просто проблемы нужно решать. Если нужно -- радикальными мерами -- как Бальцерович в Польше сделал. А не делать вид что все в порядке и надеяться что проблемы "солидарки" сами куда-то денутся.
В результате и получаются перекосы: пенсионеров содержат их дети (неофициально) + еще под двух "дармоедов". При этом взносов (если по "рыночному" курсу совка считать) теперешние пенсионеры хорошо если на текущие 100 баксов "навносили". А как всю унаследованную "инфраструктуру" учитывать -- вообще никто не знает: оно ж "общее" вроде как (т.е. государственное).
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:14

  _hunter написав:Штаты и Китай -- это какое общество? -- в первом пенсии накопительные, во втором -- их вообще нет.

лучше изучайте вопрос: во-первых, по некоторым вопросам в США пенсионная система даже более лояльная чем в Украине - минимальный страховой стаж в США для получения пенсии 10 лет, что на сегодня в 2,5 раза меньше чем в Украине. в случае если по какой-то причине гражданин США не может получить государственную пенсию он может обратиться за пособием по бедности, которое значительно больше даже средней пенсии в Украине. при этом многие товары и продукты в США стоят дешевле чем в Украине - например бензин, яйца и т.д.

во-вторых, ваше утверждение, что в КНР не существут пенсий вообще не соответствует действительности. пенсии в КНР есть, но они сегодня разные для чиновников и рабочих, для городских и сельских жителей - эта ситуация похожа на ту которая была в СССР до 50-60 годов прошлого века...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:02

  Тракторист написав:
  _hunter написав:Штаты и Китай -- это какое общество? -- в первом пенсии накопительные, во втором -- их вообще нет.

лучше изучайте вопрос: во-первых, по некоторым вопросам в США пенсионная система даже более лояльная чем в Украине - минимальный страховой стаж в США для получения пенсии 10 лет, что на сегодня в 2,5 раза меньше чем в Украине. в случае если по какой-то причине гражданин США не может получить государственную пенсию он может обратиться за пособием по бедности, которое значительно больше даже средней пенсии в Украине. при этом многие товары и продукты в США стоят дешевле чем в Украине - например бензин, яйца и т.д.

во-вторых, ваше утверждение, что в КНР не существут пенсий вообще не соответствует действительности. пенсии в КНР есть, но они сегодня разные для чиновников и рабочих, для городских и сельских жителей - эта ситуация похожа на ту которая была в СССР до 50-60 годов прошлого века...

Я уже писал -- "стаж" -- оно вообще ниочем. Если _взносов_ с тем "стажем" будет на 100 баксов в месяц -- именно столько "пенсионер" и будет получать.
При всем при этом -- минимальный возраст выхода на пенсию 62 года. Т.е. _только_ 10 лет поработать -- не получится.
Обратится -- конечно может. Получит ли -- вопрос.
И "значительно больше пенсии в Украине" -- это в процентах от ВВП сколько будет?
И да: млеко/яйки -- дешевле. А вот если "надоест" по арендным "хатам" ютиться -- тут сюрприз поджидает.

И насчет КНР: вы тут постоянно "минимальную" пенсию вспоминали (хотя ее 10% получает) -- в Китае она чему равна? ;)
И да -- "некоторые" люди пенсию могут получить -- примерно каждый второй. Но это значит что? -- половину всех работающих -- "на мороз".
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