У Нацбанку готують великі зміни на цінниках і в гаманцях

Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:14

_hunter написав: Штаты и Китай -- это какое общество? -- в первом пенсии накопительные, во втором -- их вообще нет. Штаты и Китай -- это какое общество? -- в первом пенсии накопительные, во втором -- их вообще нет.

лучше изучайте вопрос: во-первых, по некоторым вопросам в США пенсионная система даже более лояльная чем в Украине - минимальный страховой стаж в США для получения пенсии 10 лет, что на сегодня в 2,5 раза меньше чем в Украине. в случае если по какой-то причине гражданин США не может получить государственную пенсию он может обратиться за пособием по бедности, которое значительно больше даже средней пенсии в Украине. при этом многие товары и продукты в США стоят дешевле чем в Украине - например бензин, яйца и т.д.во-вторых, ваше утверждение, что в КНР не существут пенсий вообще не соответствует действительности. пенсии в КНР есть, но они сегодня разные для чиновников и рабочих, для городских и сельских жителей - эта ситуация похожа на ту которая была в СССР до 50-60 годов прошлого века...