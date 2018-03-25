Запорізька компанія "Інфоком ЛТД" розробила безпілотний Lanos, який здатний пересуватися без участі живого водія.
Дивися повний текст У Запоріжжі зібрали перший безпілотний Lanos.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 10:16
У Запоріжжі зібрали перший безпілотний Lanos
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Запоріжжі зібрали перший безпілотний Lanos.
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:33
Re: У Запоріжжі зібрали перший безпілотний Lanos
Якщо національна система, то повинна розпізнавати і ями, інакше далеко не заїде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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