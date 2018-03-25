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У Запоріжжі зібрали
перший безпілотний Lanos

У Запоріжжі зібрали перший безпілотний Lanos
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:16

У Запоріжжі зібрали перший безпілотний Lanos

Пропонуємо до обговорення:
Запорізька компанія "Інфоком ЛТД" розробила безпілотний Lanos, який здатний пересуватися без участі живого водія.

Дивися повний текст У Запоріжжі зібрали перший безпілотний Lanos.
R2
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Кому він потрібен? Яка мета цієї утопії?
goromgorom
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:33

Re: У Запоріжжі зібрали перший безпілотний Lanos

Якщо національна система, то повинна розпізнавати і ями, інакше далеко не заїде. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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