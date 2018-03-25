У Запоріжжі зібрали перший безпілотний Lanos

Додано: Сер 28 бер, 2018 13:46

почему ланос? потому что у нас еще 30 лет будут их производить и продавать....

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