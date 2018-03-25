Запорізька компанія "Інфоком ЛТД" розробила безпілотний Lanos, який здатний пересуватися без участі живого водія.
Дивися повний текст У Запоріжжі зібрали перший безпілотний Lanos.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:16
У Запоріжжі зібрали перший безпілотний Lanos
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Запоріжжі зібрали перший безпілотний Lanos.
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:33
Re: У Запоріжжі зібрали перший безпілотний Lanos
Якщо національна система, то повинна розпізнавати і ями, інакше далеко не заїде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 28 бер, 2018 13:46
почему ланос? потому что у нас еще 30 лет будут их производить и продавать....
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:27
Цікаво по чому вона орієнтується та система? з нашою розміткою то таки утопія
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:54
я такие анусы в селах под Киевом видел. Садится пьяное бы*** и прет куда-то - пЕлотом это назвать сложно ибо даже приборов не наблюдает, не говоря о дороге
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:45
Додано: Сер 28 бер, 2018 19:19
почему только в Запорожье нет дорог? почему обижаете другие регионы? :)
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Сер 28 бер, 2018 19:47
Re: У Запоріжжі зібрали перший безпілотний Lanos
Ну что сказать - гуманный шаг!
Я всегда говорил, что ездить на лАНУСе - безумство. Вот беспилотный ланус - самое оно.
И отправить этот беспилотный ланус в беспешеходное пространство. Скажем, на Марс. Пусть там с беспилотной Теслой наперегонки погоняет.
Додано: Сер 28 бер, 2018 20:21
"В Запорожье собрали первый беспилотный Lanos" - звучит как угроза... Я надеюсь ЗАЗ не обвинят в распространения оружия массового уничтожения....
реклама
|