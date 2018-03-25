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У Запоріжжі зібрали
перший безпілотний Lanos

У Запоріжжі зібрали перший безпілотний Lanos
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:16

У Запоріжжі зібрали перший безпілотний Lanos

Пропонуємо до обговорення:
Запорізька компанія "Інфоком ЛТД" розробила безпілотний Lanos, який здатний пересуватися без участі живого водія.

Дивися повний текст У Запоріжжі зібрали перший безпілотний Lanos.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:16

Кому він потрібен? Яка мета цієї утопії?
goromgorom
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:33

Re: У Запоріжжі зібрали перший безпілотний Lanos

Якщо національна система, то повинна розпізнавати і ями, інакше далеко не заїде. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:46

почему ланос? потому что у нас еще 30 лет будут их производить и продавать....
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:27

Цікаво по чому вона орієнтується та система? з нашою розміткою то таки утопія
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:54

я такие анусы в селах под Киевом видел. Садится пьяное бы*** и прет куда-то - пЕлотом это назвать сложно ибо даже приборов не наблюдает, не говоря о дороге
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 16:45

  lapay написав:Якщо національна система, то повинна розпізнавати і ями, інакше далеко не заїде. :)

В статье же написано: вміє пересуватися в умовах бездоріжжя. В Запорожье как раз нет дорог, кроме небольшого участка набережной.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:19

  safonovstanislav написав: В статье же написано: вміє пересуватися в умовах бездоріжжя. В Запорожье как раз нет дорог, кроме небольшого участка набережной.

почему только в Запорожье нет дорог? почему обижаете другие регионы? :)
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:47

Re: У Запоріжжі зібрали перший безпілотний Lanos

Ну что сказать - гуманный шаг!
Я всегда говорил, что ездить на лАНУСе - безумство. Вот беспилотный ланус - самое оно.
И отправить этот беспилотный ланус в беспешеходное пространство. Скажем, на Марс. Пусть там с беспилотной Теслой наперегонки погоняет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:21

"В Запорожье собрали первый беспилотный Lanos" - звучит как угроза... Я надеюсь ЗАЗ не обвинят в распространения оружия массового уничтожения....
Sam17a
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