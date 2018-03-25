У Запоріжжі зібрали перший безпілотний Lanos

оружие массового поражения - это песпелотный Камаз, по безпелотным русским (да и наши не лучше) дорогам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 08:54
Додано: Чет 29 бер, 2018 09:17
"умеет передвигаться в условиях бездорожья"---> это как? подпрыгивает, что-ли?
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