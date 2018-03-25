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У Запоріжжі зібрали
перший безпілотний Lanos

У Запоріжжі зібрали перший безпілотний Lanos
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 08:54

  Sam17a написав:"В Запорожье собрали первый беспилотный Lanos" - звучит как угроза... Я надеюсь ЗАЗ не обвинят в распространения оружия массового уничтожения....

оружие массового поражения - это песпелотный Камаз, по безпелотным русским (да и наши не лучше) дорогам :D
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"умеет передвигаться в условиях бездорожья"---> это как? подпрыгивает, что-ли?
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