|
|
У Запоріжжі зібрали перший безпілотний Lanos
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 бер, 2018 08:54
Sam17a написав:
"В Запорожье собрали первый беспилотный Lanos" - звучит как угроза... Я надеюсь ЗАЗ не обвинят в распространения оружия массового уничтожения....
оружие массового поражения - это песпелотный Камаз, по безпелотным русским (да и наши не лучше) дорогам
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 822
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 бер, 2018 09:17
"умеет передвигаться в условиях бездорожья"---> это как? подпрыгивает, что-ли?
-
Polly
-
-
- Повідомлень: 1984
- З нами з: 26.05.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 416 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|0
|29
|
|
|18
|1147
|
Нед 25 бер, 2018 08:16
p_a_l
|
|1
|83
|
реклама