оружие массового поражения - это песпелотный Камаз, по безпелотным русским (да и наши не лучше) дорогам
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Додано: Чет 29 бер, 2018 08:54
Додано: Чет 29 бер, 2018 09:17
"умеет передвигаться в условиях бездорожья"---> это как? подпрыгивает, что-ли?
Додано: Чет 29 бер, 2018 10:06
Re: У Запоріжжі зібрали перший безпілотний Lanos
Додано: Чет 29 бер, 2018 10:36
Беспилотный лАнус мне уже страшно. Ланус даже с пилотом опасен. А беспилотный ето типа как с пьяным водителем. Неужели на Автотазе заняться больше нечем?
Додано: Чет 29 бер, 2018 11:12
Это просто боевой беспилотник, на крыши видимо ракетный комплекс :)))
Додано: Чет 29 бер, 2018 12:09
Все тут закидали разработчиков какашками. А потом допилят ребята систему, продадут каким-то индусам или второсортной китайской компании, а на форумах finance.ua начнут разводить зраду уже по поводу продажи. Точно так же, как это было с системой распознавания лиц.
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