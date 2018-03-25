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У Запоріжжі зібрали перший безпілотний Lanos
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:16
Пропонуємо до обговорення:
Запорізька компанія "Інфоком ЛТД" розробила безпілотний Lanos, який здатний пересуватися без участі живого водія.
Дивися повний текст У Запоріжжі зібрали перший безпілотний Lanos
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