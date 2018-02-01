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У схованці з документами з Гонконгу митники Києва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:32
Пропонуємо до обговорення:
Мішечок з прозорими каменями був у спеціально вирізаному у документах прорізі.
Дивися повний текст У схованці з документами з Гонконгу митники Києва виявили 205 діамантів (фото)
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Додано: Сер 28 бер, 2018 10:32
Интересно, этот наш соотечественник случайно не депутат?
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