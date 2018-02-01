Мішечок з прозорими каменями був у спеціально вирізаному у документах прорізі.
Дивися повний текст У схованці з документами з Гонконгу митники Києва виявили 205 діамантів (фото).
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Додано: Сер 28 бер, 2018 10:32
У схованці з документами з Гонконгу митники Києва...
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Дивися повний текст У схованці з документами з Гонконгу митники Києва виявили 205 діамантів (фото).
Додано: Сер 28 бер, 2018 13:56
..фигня.. камушки на 100% в лучшем случае - искусственно синтезированные (lab created gems) камни.. им цена - от силы 2-5долл за шт..так что - хер с маргарином обломится родным мытарям, сидящих в ожидании "крупного улова"!! :)
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