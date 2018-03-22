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Нафтогаз відреагував на рішення
Берліна щодо Північного...

Нафтогаз відреагував на рішення Берліна щодо Північного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:35

Нафтогаз відреагував на рішення Берліна щодо Північного...

Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз України" розкритикував рішення Німеччини.

Дивися повний текст Нафтогаз відреагував на рішення Берліна щодо Північного потоку-2.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:35

Уже покупаете газ российский с 50% немецкой наценкой? Заплатим еще больше...
mr_haos-999
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