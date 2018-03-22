"Нафтогаз України" розкритикував рішення Німеччини.
Дивися повний текст Нафтогаз відреагував на рішення Берліна щодо Північного потоку-2.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 10:35
Нафтогаз відреагував на рішення Берліна щодо Північного...
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Дивися повний текст Нафтогаз відреагував на рішення Берліна щодо Північного потоку-2.
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:35
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