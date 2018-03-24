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Курс долара: озвучено
прогноз до кінця 2018 року

Курс долара: озвучено прогноз до кінця 2018 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:24

Курс долара: озвучено прогноз до кінця 2018 року

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив економічний експерт Сергій Фурса.

Дивися повний текст Курс долара: озвучено прогноз до кінця 2018 року.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:24

Эксперт забыл упомянуть, что в этом году экспорт товаров еще больше принесет валютной выручки, а также заробитчане, которые в прошлом году завезли в Украину 9 млрд у.е., а в этом еще больше.
и зачем нам тот МВФ с их 2-3 млрд?)
fishman
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:36

Re: Курс долара: озвучено прогноз до кінця 2018 року

  fishman написав:а также заробитчане, которые в прошлом году завезли в Украину 9 млрд у.е., а в этом еще больше.
и зачем нам тот МВФ с их 2-3 млрд?)

А гроши заробитчан разворовать проблематично а вот МВФ..
Прогноз по курсу конечно "гениальный".. удивительно но он совпал с прогнозом бабулек что во дворе у меня собачек выгуливают...не у них ли сей "эксперт" черпает сакральные знания по курсу валют?
Джон
 
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