Для українських пенсіонерів, які працюють, з 1 квітня вводиться автоматичний розрахунок пенсії.
Дивися повний текст Стало відомо, як будуть з 1 квітня розраховуватися пенсії пенсіонерів, які працюють.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:02
Стало відомо, як будуть з 1 квітня розраховуватися...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, як будуть з 1 квітня розраховуватися пенсії пенсіонерів, які працюють.
Додано: Сер 28 бер, 2018 12:02
Сейчас, напомним, минпенсия равна 1373 грн, и ее получают около миллиона человек. Этим все сказано.
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