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Стало відомо, як будуть з 1
квітня розраховуватися...

Стало відомо, як будуть з 1 квітня розраховуватися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:02

Стало відомо, як будуть з 1 квітня розраховуватися...

Пропонуємо до обговорення:
Для українських пенсіонерів, які працюють, з 1 квітня вводиться автоматичний розрахунок пенсії.

Дивися повний текст Стало відомо, як будуть з 1 квітня розраховуватися пенсії пенсіонерів, які працюють.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:02

Сейчас, напомним, минпенсия равна 1373 грн, и ее получают около миллиона человек. Этим все сказано.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:31

а когда работающим пенсионерам вернут незаконно полученные налоги с пенсий?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:59

  Тракторист написав:а когда работающим пенсионерам вернут незаконно полученные налоги с пенсий?...

..чекайте.. дали будЭ!... :)
maestro71
 
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