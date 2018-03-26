Міністерство закордонних справ України оголосило про спрощення візового режиму з Оманом.
Дивися повний текст Україна спростила візовий режим з ще однією країною.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:28
Україна спростила візовий режим з ще однією країною
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна спростила візовий режим з ще однією країною.
Додано: Сер 28 бер, 2018 12:34
Когда от дворника до президента все будут платить все налоги со своих реальных доходов, когда не будет на дорогах б*** и полу-легальных схем, когда на дорогах будут соблюдать ПДД, а права человека будут что-то значить, вот тогда и будет безвиз с Англией и США :)
Додано: Сер 28 бер, 2018 13:01
Додано: Сер 28 бер, 2018 13:02
никогда? Да и зачем тогда тот безвиз нужен - это ж идеальная страна будет.
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