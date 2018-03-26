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Україна спростила візовий
режим з ще однією країною

Україна спростила візовий режим з ще однією країною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:28

Україна спростила візовий режим з ще однією країною

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство закордонних справ України оголосило про спрощення візового режиму з Оманом.

Дивися повний текст Україна спростила візовий режим з ще однією країною.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:28

Нафик надо нам ваш Оман, когда Англия и США будет?????
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:34

Когда от дворника до президента все будут платить все налоги со своих реальных доходов, когда не будет на дорогах б*** и полу-легальных схем, когда на дорогах будут соблюдать ПДД, а права человека будут что-то значить, вот тогда и будет безвиз с Англией и США :)
fishman
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:01

  vasia_fin написав:Нафик надо нам ваш Оман, когда Англия и США будет?????

Меня больше Авсиралия и Канада интересуют.
mr_haos-999
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:02

  fishman написав:Когда от дворника до президента все будут платить все налоги со своих реальных доходов, когда не будет на дорогах б*** и полу-легальных схем, когда на дорогах будут соблюдать ПДД, а права человека будут что-то значить, вот тогда и будет безвиз с Англией и США :)

никогда? Да и зачем тогда тот безвиз нужен - это ж идеальная страна будет.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:34

М да это действительно "пэремога" соевой дипломатии. То ничего что с Польшей и Венграми разосрались... вот Оман.. это сила)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:47

  Джон написав:М да это действительно "пэремога" соевой дипломатии. То ничего что с Польшей и Венграми разосрались... вот Оман.. это сила)).

Ватные фантазии
Vint
 
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