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Україна спростила візовий режим з ще однією країною
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:28
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство закордонних справ України оголосило про спрощення візового режиму з Оманом.
Дивися повний текст Україна спростила візовий режим з ще однією країною
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R2
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:28
Нафик надо нам ваш Оман, когда Англия и США будет?????
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vasia_fin
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:34
Когда от дворника до президента все будут платить все налоги со своих реальных доходов, когда не будет на дорогах б*** и полу-легальных схем, когда на дорогах будут соблюдать ПДД, а права человека будут что-то значить, вот тогда и будет безвиз с Англией и США :)
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fishman
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Додано: Сер 28 бер, 2018 13:01
vasia_fin написав:
Нафик надо нам ваш Оман, когда Англия и США будет?????
Меня больше Авсиралия и Канада интересуют.
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mr_haos-999
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Додано: Сер 28 бер, 2018 13:02
fishman написав:
Когда от дворника до президента все будут платить все налоги со своих реальных доходов, когда не будет на дорогах б*** и полу-легальных схем, когда на дорогах будут соблюдать ПДД, а права человека будут что-то значить, вот тогда и будет безвиз с Англией и США :)
никогда? Да и зачем тогда тот безвиз нужен - это ж идеальная страна будет.
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RomanTik
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Додано: Сер 28 бер, 2018 15:34
М да это действительно "пэремога" соевой дипломатии. То ничего что с Польшей и Венграми разосрались... вот Оман.. это сила)).
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Джон
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Додано: Сер 28 бер, 2018 15:47
Джон написав:
М да это действительно "пэремога" соевой дипломатии. То ничего что с Польшей и Венграми разосрались... вот Оман.. это сила)).
Ватные фантазии
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Vint
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Додано: Сер 28 бер, 2018 20:43
Vint написав: Джон написав:
М да это действительно "пэремога" соевой дипломатии. То ничего что с Польшей и Венграми разосрались... вот Оман.. это сила)).
Ватные фантазии
А может зрадофил? Это в тренде. ШоколадоБОТ.
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