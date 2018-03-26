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Україна спростила візовий
режим з ще однією країною

Україна спростила візовий режим з ще однією країною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:28

Україна спростила візовий режим з ще однією країною

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство закордонних справ України оголосило про спрощення візового режиму з Оманом.

Дивися повний текст Україна спростила візовий режим з ще однією країною.
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