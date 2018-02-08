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Банк Порошенка подав
до суду на НБУ

Банк Порошенка подав до суду на НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:47

Банк Порошенка подав до суду на НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Міжнародного інвестиційного банку до Нацбанку про визнання протиправним та скасування рішення про накладення штрафу на ПАТ "МІБ".

Дивися повний текст Банк Порошенка подав до суду на НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:47

неправильный заголовок, надо писать так: банк Порошенко подал в суд Порошенко на НБУ Порошенко...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:53

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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:56

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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:05

  Cactus написав:неправильный заголовок, надо писать так: банк Порошенко подал в суд Порошенко на НБУ Порошенко...

Или Порошенко снова не закусывает.
mr_haos-999
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