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Банк Порошенка подав до суду на НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 бер, 2018 12:47
Пропонуємо до обговорення:
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Міжнародного інвестиційного банку до Нацбанку про визнання протиправним та скасування рішення про накладення штрафу на ПАТ "МІБ".
Дивися повний текст Банк Порошенка подав до суду на НБУ
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R2
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:47
неправильный заголовок, надо писать так: банк Порошенко подал в суд Порошенко на НБУ Порошенко...
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Cactus
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:53
Нельзя было просто позвонить?
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:56
потемкинская деревня
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Додано: Сер 28 бер, 2018 13:05
Cactus написав:
неправильный заголовок, надо писать так: банк Порошенко подал в суд Порошенко на НБУ Порошенко...
Или Порошенко снова не закусывает.
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mr_haos-999
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