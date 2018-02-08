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Банк Порошенка подав до суду на НБУ
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:47
Пропонуємо до обговорення:
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Міжнародного інвестиційного банку до Нацбанку про визнання протиправним та скасування рішення про накладення штрафу на ПАТ "МІБ".
Дивися повний текст Банк Порошенка подав до суду на НБУ
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R2
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:47
неправильный заголовок, надо писать так: банк Порошенко подал в суд Порошенко на НБУ Порошенко...
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Cactus
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:53
Нельзя было просто позвонить?
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:56
потемкинская деревня
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Сер 28 бер, 2018 13:05
Cactus написав:
неправильный заголовок, надо писать так: банк Порошенко подал в суд Порошенко на НБУ Порошенко...
Или Порошенко снова не закусывает.
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mr_haos-999
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1
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:22
Вот теперь все понятно. Каждый банк в Украине имеет право подать в суд на НБУ. Дело вроде ерунда, но банки штрафы обычно платят. А так чтобы не просто бодаться, а в суд... Это надо быть отважным или МИБом.
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Molchyn
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Додано: Сер 28 бер, 2018 14:24
Вкладчик1234
Нельзя было просто позвонить
В НБУ начальство часто меняется. Не МИБОВСКОЕ это дело запоминать кому звонить в НБУ и как звать его Голову.
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Molchyn
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Додано: Сер 28 бер, 2018 15:40
Интересно, кто то еще помнит, что по конституции ПРЕЗИДЕНТ не имеет право заниматься бизнесом???????????????
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сова
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Додано: Сер 28 бер, 2018 15:54
сова написав:
Интересно, кто то еще помнит, что по конституции ПРЕЗИДЕНТ не имеет право заниматься бизнесом???????????????
А он и не занимается.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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2
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:07
Faceless написав:
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А он и не занимается.
Конечно, не занимается. Мажоритарные акционеры, на определенном этапе (особенно, когда навалили еще трохи работы - Гарант, однако), редко лезут в бизнес подконтрольных организаций в силу диверсификаций вложений и невозможности охватить все - для этого есть доверенные лица, сиречь директора. А для корпорации "Р" иметь такого супервизора ваще джек-пот - ни налоговая, ни пожарники, ни санэпидстанция, ни "маскишоуСБУ", понимаешь не трогают. Удобно. Под патриотическим зонтиком удобно работать
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sequence
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