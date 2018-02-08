Шота мне сдается, шо это не спроста.
Никак МИБ с НБУ через суд Монетный двор отожмет, все ЗВР и долги спишет.
На банкнотах и монетах будут печатать монарший профиль, а гривну переименуют в рошен.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 19:33
Re: Банк Порошенка подав до суду на НБУ
Шота мне сдается, шо это не спроста.
Никак МИБ с НБУ через суд Монетный двор отожмет, все ЗВР и долги спишет.
На банкнотах и монетах будут печатать монарший профиль, а гривну переименуют в рошен.
Додано: Сер 28 бер, 2018 20:36
Не наговаривайте,вы еще напишите что у него деньги в офшорах, что он не платит налоги, что он должен был закончить АТО в считаные дни, бороться с коррупцией, вы что зрадофил? Или ватан? Или рука крУмля? )))))
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