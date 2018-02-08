Банк Порошенка подав до суду на НБУ

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сова написав:Интересно, кто то еще помнит, что по конституции ПРЕЗИДЕНТ не имеет право заниматься бизнесом???????????????
Не наговаривайте,вы еще напишите что у него деньги в офшорах, что он не платит налоги, что он должен был закончить АТО в считаные дни, бороться с коррупцией, вы что зрадофил? Или ватан? Или рука крУмля? )))))
Конечно, не занимается. Мажоритарные акционеры, на определенном этапе (особенно, когда навалили еще трохи работы - Гарант, однако), редко лезут в бизнес подконтрольных организаций в силу диверсификаций вложений и невозможности охватить все - для этого есть доверенные лица, сиречь директора. А для корпорации "Р" иметь такого супервизора ваще джек-пот - ни налоговая, ни пожарники, ни санэпидстанция, ни "маскишоуСБУ", понимаешь не трогают. Удобно. Под патриотическим зонтиком удобно работать
111111111 написав: Не наговаривайте,вы еще напишите что у него деньги в офшорах, что он не платит налоги, что он должен был закончить АТО в считаные дни, бороться с коррупцией, вы что зрадофил? Или ватан? Или рука крУмля? )))))
Странно, у Вас справочка со спец учреждения есть? Вы с какой планеты?
sequence написав:Конечно, не занимается. Мажоритарные акционеры, на определенном этапе (особенно, когда навалили еще трохи работы - Гарант, однако), редко лезут в бизнес подконтрольных организаций в силу диверсификаций вложений и невозможности охватить все - для этого есть доверенные лица, сиречь директора. А для корпорации "Р" иметь такого супервизора ваще джек-пот - ни налоговая, ни пожарники, ни санэпидстанция, ни "маскишоуСБУ", понимаешь не трогают. Удобно. Под патриотическим зонтиком удобно работать
Я розумію, що біло-блакитних кабанів образа душить, що вже не вони у годівниці, але так відбувається кругообіг в природі. Нажрався сам - уступи опозиції. Треба було менше бізнес віджимати - довше б плямкали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...