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Банк Порошенка подав
до суду на НБУ

Банк Порошенка подав до суду на НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:33

Re: Банк Порошенка подав до суду на НБУ

Шота мне сдается, шо это не спроста.
Никак МИБ с НБУ через суд Монетный двор отожмет, все ЗВР и долги спишет.
На банкнотах и монетах будут печатать монарший профиль, а гривну переименуют в рошен.
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:36

  сова написав:Интересно, кто то еще помнит, что по конституции ПРЕЗИДЕНТ не имеет право заниматься бизнесом???????????????


Не наговаривайте,вы еще напишите что у него деньги в офшорах, что он не платит налоги, что он должен был закончить АТО в считаные дни, бороться с коррупцией, вы что зрадофил? Или ватан? Или рука крУмля? )))))
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 00:59

  sequence написав:
  Faceless написав:..
А он и не занимается.

Конечно, не занимается. Мажоритарные акционеры, на определенном этапе (особенно, когда навалили еще трохи работы - Гарант, однако), редко лезут в бизнес подконтрольных организаций в силу диверсификаций вложений и невозможности охватить все - для этого есть доверенные лица, сиречь директора. А для корпорации "Р" иметь такого супервизора ваще джек-пот - ни налоговая, ни пожарники, ни санэпидстанция, ни "маскишоуСБУ", понимаешь не трогают. Удобно. Под патриотическим зонтиком удобно работать


Под амбреллой :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:10

  Faceless написав:
  сова написав:Интересно, кто то еще помнит, что по конституции ПРЕЗИДЕНТ не имеет право заниматься бизнесом???????????????

А он и не занимается.

А почему "Банк Порошенка"?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:18

  111111111 написав: Не наговаривайте,вы еще напишите что у него деньги в офшорах, что он не платит налоги, что он должен был закончить АТО в считаные дни, бороться с коррупцией, вы что зрадофил? Или ватан? Или рука крУмля? )))))

Странно, у Вас справочка со спец учреждения есть? Вы с какой планеты?
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:35

Re: Банк Порошенка подав до суду на НБУ

  sequence написав:Конечно, не занимается. Мажоритарные акционеры, на определенном этапе (особенно, когда навалили еще трохи работы - Гарант, однако), редко лезут в бизнес подконтрольных организаций в силу диверсификаций вложений и невозможности охватить все - для этого есть доверенные лица, сиречь директора. А для корпорации "Р" иметь такого супервизора ваще джек-пот - ни налоговая, ни пожарники, ни санэпидстанция, ни "маскишоуСБУ", понимаешь не трогают. Удобно. Под патриотическим зонтиком удобно работать

Я розумію, що біло-блакитних кабанів образа душить, що вже не вони у годівниці, але так відбувається кругообіг в природі. Нажрався сам - уступи опозиції.
Треба було менше бізнес віджимати - довше б плямкали. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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