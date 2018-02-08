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Додано: Чет 29 бер, 2018 13:01
Re: Банк Порошенка подав до суду на НБУ
Резюмируя, верный заголовок такой.
Порошенко не знал про банк и подал в суд на НБУ.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:02
Операндами Си никого не удивите. ч.3 ст.103 Конституции Украины: Президент Украины не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, имеющего целью получение прибыли.
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:04
Re: Банк Порошенка подав до суду на НБУ
Понятно, "спор ради спора" ниочем. Уже и акционеров в бомжи решили записать...
А если по сути вопроса - вы хоть один пункт законодательства можете привести, который запрещает быть собственником некого бизнеса? Не участвовать в управлении, не входить в руководящие органы, а именно быть акционером?
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Додано: Чет 29 бер, 2018 13:14
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4335096#p4335096
Ця заборона має на меті забезпечити незалежність Президента від будь-яких державних і недержавних структур.
Этого достаточно для таких стран, как США, ФРГ.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 29 бер, 2018 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:23
Понятно, т.е. никакого нарушения нет.
Стаття 103
...
Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.
Не занимается оплачиваемой или предпринимательсткой деятельностью, не входит в состав руководящего органа или набсовета предприятия (хотя тут на 100% не уверен, так что можете привести опровержение).
Про "є кінцевим бенефіціаром" там ничего не сказано.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:36
Так и иметь офшор не преследуется законом - просто инструмент для минимизации налогов и вывода/хранения средств вне досягаемости юрисдикции государства Украина. Как-то не вяжется это с тем, что должен пропагандировать глава государства. В том числе своим примером.
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:37
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:47
Re: Банк Порошенка подав до суду на НБУ
Так я и не спорю. Но и противозаконного тут ничего тоже нет.
"Любимцев" это вы себе заводите. Мне все равно, речь о Порошенко или любом другом человеке на должности Президента. И ничего додумывать к Конституции не надо - ее нормы, как и вообще законодательство, читаются буквально.
Причем эта норма в нашей Конституции ничем не уникальна. Совершенно естественным является требование к отсутствию конфликта интересов, связанных с участием в управлении предприятием или занятиями предпринимательской деятельностью. Но вот требование об отсутствии активов в собственности в Конституции было бы абсурдным.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 29 бер, 2018 14:11
1) Противозаконного нет - но и закона об оффшорах нормального нет, не правда ли?? Пчелы ведь с медом не борются, не? 2) Я себе только "нелюбимцев" завожу, благо, их пруд-пруди. Из домашних любимцев только попугай 3) любой актив в собственности подразумевает заинтересованность, и, как правило, конфликт интересов - мне, что ли вас учить? В Штатах была такая же проблема после выборов Трампа - он первый бизнесмен высокого полета, избранный президентом. И вопросы все те же "слепой траст", долги Дойчбанку и т.д. Но у америкосов есть "Пункт о жаловании" - нельзя получать доход с иностранных юрисдикций, в т.ч. оффшоров.
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