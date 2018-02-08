Банк Порошенка подав до суду на НБУ

Додано: Чет 29 бер, 2018 13:47

rjkz написав: Так и иметь офшор не преследуется законом - просто инструмент для минимизации налогов и вывода/хранения средств вне досягаемости юрисдикции государства Украина. Как-то не вяжется это с тем, что должен пропагандировать глава государства. В том числе своим примером. Так и иметь офшор не преследуется законом - просто инструмент для минимизации налогов и вывода/хранения средств вне досягаемости юрисдикции государства Украина. Как-то не вяжется это с тем, что должен пропагандировать глава государства. В том числе своим примером.

sequence написав: двусмысленность и недосказанность Конституции (которую писали черти когда, и не подозревая, что ТАК можно) не повод оправдывать. Всем и так все ясно - Вам, полагаю также, но защищая любимца, почему-то докапываетесь до мелочей двусмысленность и недосказанность Конституции (которую писали черти когда, и не подозревая, что ТАК можно) не повод оправдывать. Всем и так все ясно - Вам, полагаю также, но защищая любимца, почему-то докапываетесь до мелочей

Так я и не спорю. Но и противозаконного тут ничего тоже нет."Любимцев" это вы себе заводите. Мне все равно, речь о Порошенко или любом другом человеке на должности Президента. И ничего додумывать к Конституции не надо - ее нормы, как и вообще законодательство, читаются буквально.Причем эта норма в нашей Конституции ничем не уникальна. Совершенно естественным является требование к отсутствию конфликта интересов, связанных с участием в управлении предприятием или занятиями предпринимательской деятельностью. Но вот требование об отсутствии активов в собственности в Конституции было бы абсурдным.