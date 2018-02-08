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Банк Порошенка подав
до суду на НБУ

Банк Порошенка подав до суду на НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:30

  Faceless написав:Мне все равно, речь о Порошенко или любом другом человеке на должности Президента.

У нас же демократия, каждый имеет свое мнение, которое может высказать. Возможно я ошибаюсь (и у Вас есть примеры), но не разу не заметил критики с Вашей стороны по какому-нибудь поводу касательно власть имущих, с позиции гражданина страны. Возможно просто критиковать нечего, так как все идеально.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:33

Re: Банк Порошенка подав до суду на НБУ

  ruvex написав:Возможно просто критиковать нечего, так как все идеально.

Цитата дня :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:46

  ruvex написав:У нас же демократия, каждый имеет свое мнение, которое может высказать.

папа в детстве говорил: "у нас в семье демократия - как я сказал, так и будет". Демократия - это власть народа, к Украине отношение не имеющая; у нас - охлокра́тия (это не шутка, без "х" в начале) в аццкой смеси с олигократией
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:58

  Faceless написав:
  ruvex написав:Возможно просто критиковать нечего, так как все идеально.

Цитата дня :mrgreen:

Ирония судьбы...
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