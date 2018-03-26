Жодних погоджень з боку Росії щодо будівництва переправи і введення її в експлуатацію не було.
Дивися повний текст Омелян оцінив збитки України від будівництва Керченського мосту.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:59
Омелян оцінив збитки України від будівництва...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян оцінив збитки України від будівництва Керченського мосту.
Додано: Сер 28 бер, 2018 12:59
вова, а кто тебя еще будет спрашивать, как-то согласовывать, ты кто такой?
Додано: Сер 28 бер, 2018 13:26
когда все аргументы исчерпаны, в силу вступает троллинг (кубаньнаша и т.д.). А убытки то отчего? Проход судов с глубокой осадкой в Азовском море нереален - мелкое. Может рыболовля?
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:28
Легковушки поедут через мост, и ДАI останется без законной добычи. А это - десятки миллионов гривен внутреннего платежеспособного спроса!
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