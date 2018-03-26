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Омелян оцінив збитки
України від будівництва...

Омелян оцінив збитки України від будівництва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:59

Омелян оцінив збитки України від будівництва...

Пропонуємо до обговорення:
Жодних погоджень з боку Росії щодо будівництва переправи і введення її в експлуатацію не було.

Дивися повний текст Омелян оцінив збитки України від будівництва Керченського мосту.
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вова, а кто тебя еще будет спрашивать, как-то согласовывать, ты кто такой?
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когда все аргументы исчерпаны, в силу вступает троллинг (кубаньнаша и т.д.). А убытки то отчего? Проход судов с глубокой осадкой в Азовском море нереален - мелкое. Может рыболовля?
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:28

  sequence написав:когда все аргументы исчерпаны, в силу вступает троллинг (кубаньнаша и т.д.). А убытки то отчего? Проход судов с глубокой осадкой в Азовском море нереален - мелкое. Может рыболовля?

Легковушки поедут через мост, и ДАI останется без законной добычи. А это - десятки миллионов гривен внутреннего платежеспособного спроса!
dm_rodionov
 
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так вроде ж говорили, что построить невозможно ....
svetoch-10
 
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