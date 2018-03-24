Корпорація Roshen в листопаді 2018 запустить першу лінію з виробництва крекеру на бісквітному комплексі в Борисполі.
Дивися повний текст Roshen запустить завод з виробництва печива в Борисполі.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 13:20
Roshen запустить завод з виробництва печива в Борисполі
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Дивися повний текст Roshen запустить завод з виробництва печива в Борисполі.
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