За додаткові години обіцяють доплачувати.
Дивися повний текст Українцям пропонують збільшити робочий день.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 13:26
Українцям пропонують збільшити робочий день
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Дивися повний текст Українцям пропонують збільшити робочий день.
Додано: Сер 28 бер, 2018 13:32
Трудовые соглашения должны регулироваться контрактом и все. Нравится подписываешь, не нравится изменяешь контракт или ищешь другого работодателя.
Зачем эти совковые дармоеды со своими писульками нужны ? Эти писульки актуальны только для гос нахлебников.
Додано: Сер 28 бер, 2018 13:41
по вашему государство не должно регулировать ничего?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Сер 28 бер, 2018 13:43
За те деньги, что люди на Украине получают в качестве зарплаты, рабочий день следует не увеличить, а уменьшить этак вдвое.
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:22
А исходя из производительности труда украинского рабочего, то за те деньги, что он зарабатывает, рабочий день надо увеличивать в два раза, а не уменьшать.
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