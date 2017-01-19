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Українцям пропонують
збільшити робочий день

Українцям пропонують збільшити робочий день
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:26

Українцям пропонують збільшити робочий день

Пропонуємо до обговорення:
За додаткові години обіцяють доплачувати.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:32

Трудовые соглашения должны регулироваться контрактом и все. Нравится подписываешь, не нравится изменяешь контракт или ищешь другого работодателя.
Зачем эти совковые дармоеды со своими писульками нужны ? Эти писульки актуальны только для гос нахлебников.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:41

  ssnet написав:Трудовые соглашения должны регулироваться контрактом и все. Нравится подписываешь, не нравится изменяешь контракт или ищешь другого работодателя.
Зачем эти совковые дармоеды со своими писульками нужны ? Эти писульки актуальны только для гос нахлебников.

по вашему государство не должно регулировать ничего?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:43

За те деньги, что люди на Украине получают в качестве зарплаты, рабочий день следует не увеличить, а уменьшить этак вдвое.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:22

А исходя из производительности труда украинского рабочего, то за те деньги, что он зарабатывает, рабочий день надо увеличивать в два раза, а не уменьшать.
dusenko4
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