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Українцям пропонують збільшити робочий день
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 бер, 2018 13:26
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За додаткові години обіцяють доплачувати.
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R2
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Додано: Сер 28 бер, 2018 13:32
Трудовые соглашения должны регулироваться контрактом и все. Нравится подписываешь, не нравится изменяешь контракт или ищешь другого работодателя.
Зачем эти совковые дармоеды со своими писульками нужны ? Эти писульки актуальны только для гос нахлебников.
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ssnet
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Додано: Сер 28 бер, 2018 13:41
ssnet написав:
Трудовые соглашения должны регулироваться контрактом и все. Нравится подписываешь, не нравится изменяешь контракт или ищешь другого работодателя.
Зачем эти совковые дармоеды со своими писульками нужны ? Эти писульки актуальны только для гос нахлебников.
по вашему государство не должно регулировать ничего?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Тракторист
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Додано: Сер 28 бер, 2018 13:43
За те деньги, что люди на Украине получают в качестве зарплаты, рабочий день следует не увеличить, а уменьшить этак вдвое.
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phantom_systems
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Додано: Сер 28 бер, 2018 14:22
А исходя из производительности труда украинского рабочего, то за те деньги, что он зарабатывает, рабочий день надо увеличивать в два раза, а не уменьшать.
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dusenko4
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Додано: Сер 28 бер, 2018 15:27
dusenko4 написав:
А исходя из производительности труда украинского рабочего, то за те деньги, что он зарабатывает, рабочий день надо увеличивать в два раза, а не уменьшать.
Производительность не проблема рабочего в нашей стране. Так что народ с большей скорость продолжит валить
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Moimir
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Додано: Сер 28 бер, 2018 15:37
dusenko4 написав:
А исходя из производительности труда украинского рабочего, то за те деньги, что он зарабатывает, рабочий день надо увеличивать в два раза, а не уменьшать.
Самокритично.
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ruvex
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Додано: Сер 28 бер, 2018 15:44
dusenko4 написав:
А исходя из производительности труда украинского рабочего, то за те деньги, что он зарабатывает, рабочий день надо увеличивать в два раза, а не уменьшать.
начальник?
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andrey743
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Додано: Сер 28 бер, 2018 16:29
dusenko4 написав:
А исходя из производительности труда украинского рабочего, то за те деньги, что он зарабатывает, рабочий день надо увеличивать в два раза, а не уменьшать.
Вы наверное хотели сказать "которые ему платят"? Потому что ОН (рабочий), как раз ничего не зарабатывает на основном месте работы (как правило), хотя есть исключения. И поэтому, чтобы заработать, он ищет 2-ю и 3-ю работу\подработку\шабашку ....
ИМХО ......
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svetoch-10
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Додано: Сер 28 бер, 2018 16:34
Тракторист написав: ssnet написав:
Трудовые соглашения должны регулироваться контрактом и все. Нравится подписываешь, не нравится изменяешь контракт или ищешь другого работодателя.
Зачем эти совковые дармоеды со своими писульками нужны ? Эти писульки актуальны только для гос нахлебников.
по вашему государство не должно регулировать ничего?...
Государство не должно регулировать то, в чем "оно" "не разбирается". -- регулировать "трудовые отношения" являясь "эталоном неэффективного управления/производства" -- это верх цинизма...
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_hunter
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