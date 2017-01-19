Українцям пропонують збільшити робочий день

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:47
С такими решениями властей, только в Польшу ехать работать.
Лучше скажите когда суды заработают ?
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anton_gms
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