Українцям пропонують збільшити робочий день

С такими решениями властей, только в Польшу ехать работать.
Лучше скажите когда суды заработают ?
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Додано: Сер 28 бер, 2018 16:47
С такими решениями властей, только в Польшу ехать работать.
Лучше скажите когда суды заработают ?
Додано: Сер 28 бер, 2018 18:44
Правильно! Сначала надо привыкнуть в Польше постоять раком по 12-14 часов в день, шесть дней в неделю. Потом 5и дневная рабочая неделя в Украине покажется пансионатом и отпуска уже не надо будет.
Додано: Сер 28 бер, 2018 18:54
производительность труда зависит в первую очередь не от рабочих, а от собственника производства - вы можете дать рабочему лопату за 100 грн. и иметь самую низкую производительность труда, а можете купить экскаватор за 10 млн. и повысить производительность труда в тысячи раз...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Сер 28 бер, 2018 19:32
І тут не все так просто - на тому ж екскаваторі може бути різна продуктивність, і вона не завжди від екскаваторника залежить...
Додано: Сер 28 бер, 2018 20:36
Разумнее было бы пойти по пути наиболее развитых стран мира и, наоборот, уменьшить продолжительность рабочего дня. Например,Нидерланды,Франция,Дания, Ирландия -7.5 ч./27-37 часовая неделя; Германия, США, Япония -8 ч./ 40 часовая неделя.
Это позволит:
1. создать дополнительные рабочие места;
2. позволит уменьшить налоги ( и сохранить зарплату на прежнем уровне), т.к. одному работающему не надо будет содержать одного безработного;
3.платить в тройном размере за более продолжительную переработку;
4.появится, наконец, время вплотную заняться воспитанием своих детей.
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